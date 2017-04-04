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Конечная стоимость газа для населения, которая учитывает цену на газ как товара и стоимость его доставки (абонплату), введенную решением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не должна превышать действующую до 1 апреля 2017 года единую цену на газ в размере 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

«Я провел все расчеты, провел необходимые совещания, для себя сделал выводы, что же приняла НКРЭКУ, независимый регулятор. Моя реакция была публичной. При отделении платы мы увидели рост среднего чека для человека, живущего в многоэтажном доме. Я этого не понял», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в Украине установлена предельная цена на газ - 6879 грн за тысячу кубометров.

«Это рыночная цена. Если НКРЭКУ отделяет и вводит абонентскую плату, при которой цена газа растет, это недопустимо. Пожалуйста, внутри этих 6879 грн отделяйте - сколько стоит транспортировка, сколько сам газ. Но ни в коем случае не может быть, что два плюс два равно восемь», - подытожил Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено.

НКРЭКУ намерена приостановить свое решение о внедрении абонплаты за газ 10 апреля.

 
ForUm

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