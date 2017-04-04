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В этом году Украина надеется получить около $4,5 млрд от Международного валютного фонда и около $1,3 млрд от Еврокомиссии. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

«Мы ожидаем поступления $4,5 млрд - это три транша от МВФ до конца этого года. Мы также ожидаем поступления средств от Еврокомиссии в размере приблизительно $1,3 млрд», - сказал Чурий.

Он отметил, что таким образом в Нацбанке надеются, что международные резервы на конец этого года должны составлять около $21 млрд, а на конец следующего - $26 млрд.

Он отметил, что Украине важно продолжать тесное сотрудничество с МВФ, учитывая плотный график выплат по внешним обязательствам, сообщает Укринформ.

«Украина до конца 2019 года должна выплатить по основной сумме и кредитных процентов - $12,8 млрд, поэтому для Украины является критическим продолжение сотрудничества с МВФ для того, чтобы мы могли выполнить наши обязательства относительно внешних заимствований», - прибавил Чурий.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

 
ForUm

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