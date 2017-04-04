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После получения четвертого транша от Международного валютного фонда, международные валютные резервы Украины вырастут до 16,1 млрд долл.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий, сообщает Укринформ

«После получения этого четвертого транша в размере 1 млрд долл. наши резервы составят 16,1 млрд долл. То есть, с начала работы с МВФ наши резервы вырастут почти в три раза», - сказал Чурий.

По его словам, это положительно влияет на макроэкономическую стабилизацию в стране.

Чурий также сообщил, что деньги от МВФ должны поступить в Украину уже в ближайшие дни.

«Мы ожидаем, что средства поступят на счета Национального банка в ближайшие дни», - сказал Чурий.

По его словам, средства поступят в разных валютах.

«Деньги поступят как в долларах США, так и в евро и фунтах. Часть транша поступит непосредственно на счета Нацбанка в валюте СПЗ (специальные права заимствования – ред.)», - отметил заместитель главы НБУ.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.
ForUm

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