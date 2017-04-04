Россия и пророссийские незаконные вооруженные формирования не только не выполняют Минские договоренности, но и продолжают нарушать новые, в том числе режим прекращения огня, который был провозглашен по инициативе Украины с 1 апреля. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совместной встречи президентов Украины и Латвии с журналистами в Риге, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«К сожалению, ни одного дня, когда бы этот режим соблюдался российской стороной, не было. 1, 2 апреля мы видели некоторое сокращение применения тяжелой артиллерии и минометов. К сожалению, вчера мы увидели резкую эскалацию - количество обстрелов, по сравнению с 1 и 2 числами, выросло в 3 раза. Во время минометного обстрела с применением 80-миллиметрового миномета погиб украинский военный. Активно применяется стрелковое оружие», - отметил Порошенко.

В то же время, подчеркнул он, Украина очень ответственно относится к соблюдению этого режима и в канун 1 апреля министр обороны и начальник Генерального штаба получили четкие приказы относительного неукоснительного соблюдения украинской стороной режима прекращения огня.

Президент сообщил, что вчера во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом было договорено о согласовании повестки дня для «нормандского формата».

«Мы договорились о том, что мы инициируем, предложим повестку дня для саммита «нормандского формата», где мы должны решительно требовать соблюдения и имплементации Минских соглашений, обсудить дорожную карту Минских соглашений, реализацию этого процесса», - сказал Президент.

«Все были очень счастливы узнать, что с 1 апреля были договоренности об установлении мира на Донбассе. Но в то же время очень сожалеем, что там до сих пор продолжаются обстрелы и гибнут люди. Латвия и международное общество надеется, что Россия будет активным участником переговоров, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе», - отметил в свою очередь президент Латвии.

Напомним, 1 апреля в зоне АТО был объявлен новый режим прекращения огня, однако члены НВФ его соблюдали.