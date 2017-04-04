Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о выделении из тарифа на природный газ для конечных потребителей, в том числе населения, отдельной платы за доставку газа (абонплаты) приведет к существенному увеличению его стоимости для 4,5 миллиона украинцев.



Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«В Украине, по данным 2016 года, насчитывается 13 млн потребителей газа. Они делятся на три категории: те, кто используют газ комплексно для приготовления пищи, для подогрева воды и отопления – таких 7 млн 477 тыс. Вторая категория – это те, кто используют газ для подогрева пищи и воды, их количество составляет 1 млн 109 тыс. И к третьей категории относятся те, кто используют газ исключительно для приготовления пищи, таких в Украине – 4 млн 467 тыс., или 35% населения», - отметил министр.

По словам чиновника, получается так, что для потребителей, использующих газ комплексно, плата в сумме уменьшается. Плата за газ для тех, кто использует его для подогрева воды и пищи, остается примерно такой же.

«А для 4,5 млн потребителей, среди которых есть люди с невысокими доходами, и которые используют газа меньше – только для приготовления пищи – стоимость голубого топлива существенно возрастает», - пояснил он.

«Введение нового тарифа, который не предусмотрен ни законом о жилищно-коммунальных услугах, ни бюджетным кодексом, влечет за собой дополнительные расходы из бюджета. А это, в свою очередь, требует изменений в госбюджет. В результате мы оказываемся в ситуации, при которой у нас отсутствуют возможности защитить людей с невысоким доходом, для которых увеличение цены будет существенным. Это решение является не до конца взвешенным и продуманным», - резюмировал министр.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

4 апреля НКРЭКУ приостановила решение о внедрении абонплаты за газ.