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Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10%. Об этом в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник сообщила экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

«Повышение минимальной зарплаты вынудило нас ухудшить прогноз по инфляции в этом году до 10%», - сказала Головач, сообщают Українські Новини.

Экономист подчеркнула, что стране необходимо продолжать реформы в финансово-экономической сфере, чтобы минимизировать влияние блокады Донбасса.

По словам Головач, необходимо улучшить бизнес-климат и повысить доверие инвесторов для привлечения ресурсов.

Напомним, Национальный банк не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9,1% в 2017 году и 6,0% в 2018 году).

Инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2% с 12,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее..
ForUm

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