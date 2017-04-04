Верховная Рада Украины намерена усилить ответственность за жестокое обращение с животными.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №5119-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения гуманного отношения к животным с целью нравственного развития общества» проголосовали 243 народных депутатов.

В частности, документом уточняется понятие «жестокое обращение с животным».

Согласно принятому документу, к жестокому обращению с животными относится издевательство над животными, которое привело к его увечью или гибели, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений. Также к жестокому обращению с животными предлагают отнести натравливание животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений.

Также предполагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части усиления ответственности за жестокое обращение с животными.

«Жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучению или увечью, - влекут наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан», - отмечается в тексте сравнительной таблицы, прилагаемой к законопроекту.

Также предполагается внесение изменений в ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

В частности, предполагается, что издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, - наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, предположительно повлекут за собой ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

«Деяния, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, совершенные с особой жестокостью, или если они привели к увечью или гибели, или совершены группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет», - отмечается в тексте сравнительной таблицы.