Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по подозрению во взяточничестве Вышгородского городского головы Алексея Момота. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Досудебным расследованием установлено, что Вышгородский городской председатель Момот совместно с Д. Грищенко и А. Маджановим по предварительному сговору требовали неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. евро и получили 200 тыс. евро от представителя строительной компании Д. Семенчука за непрепятствование продолжению аренды земельного участка и строительству многоквартирных жилых домов», - написал он в Facebook.

Уголовное производство направлено прокуратурой Киевской области в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Момот был задержан 14 апреля 2016 года после передачи ему части взятки в размере 200 тыс. евро. Изначально СБУ сообщала о вымогательстве взятки в сумме 1 млн евро

17 апреля Печерский районный суд Киева арестовал Момота и назначил залог 5 млн гривен.

18 апреля за него был внесен залог, на следующий день он вышел из-под стражи.