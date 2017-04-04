также в разделеОбщество
МВД ожидает приезда на «Евровидение» 20 тысяч гостей и готовится к провокациям 8
Высший спецсуд отменил условно-досрочное освобождение Лозинского 24
Новость про Стинга и гимн Украины оказалась первоапрельской шуткой 12
CБУ: Спецслужбы РФ пытались завербовать украинца-гастарбайтера 16
В перечень доступных лекарств вошли 157 наименований 173
Суд конфисковал у «Конгресса украинских националистов» 100 тысяч взносов 28
Рада увеличила именные стипендии студентам вузов 21
В Авдеевке восстановили электроснабжение 36
Порошенко: РФ ни дня не соблюдала режим тишины на Донбассе 65
Минздрав просит Кабмин запретить поставки лекарств из России 53
«Укрзализныця» хочет купить туалеты по миллиону за штуку 53
Freedom House: Украина прогрессирует на пути демократии 37
В Украине за издевательство над животными хотят сажать на 8 лет 35
ВР изменила правила движения авто на перекрестках 146
Киев потребовал от Москвы отменить призов крымчан в армию РФ 69
Украина призвала организатора «Евровидения» уважать ее суверенитет 2151
Жителям оккупированной Донетчины вернули украинское телевидение 91
Дело погоревшей на взятке в $23 тысячи помощницы судьи направлено в суд 50

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по подозрению во взяточничестве Вышгородского городского головы Алексея Момота. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Досудебным расследованием установлено, что Вышгородский городской председатель Момот совместно с Д. Грищенко и А. Маджановим по предварительному сговору  требовали неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. евро и получили 200 тыс. евро от представителя строительной компании Д. Семенчука за непрепятствование продолжению аренды земельного участка и строительству многоквартирных жилых домов», - написал он в Facebook.

Уголовное производство направлено прокуратурой Киевской области в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Момот был задержан 14 апреля 2016 года после передачи ему части взятки в размере 200 тыс. евро. Изначально СБУ сообщала о вымогательстве взятки в сумме 1 млн евро

17 апреля Печерский районный суд Киева арестовал Момота и назначил залог 5 млн гривен.

18 апреля за него был внесен залог, на следующий день он вышел из-под стражи.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года