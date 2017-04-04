Против предоставления безвизового режима с ЕС для Украины на заседании комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) голосовали депутаты из Франции и Италии.

Заседание прошло еще 9 марта, но долгое время результаты поименного голосования были закрытой информацией. Комитет проголосовал в пользу безвиза для Украины – 40 голосов «за», 4 – против, 1 – воздержался, сообщает «Европейская правда».

Среди тех, кто голосовал «против» - один итальянский евродепутат и три – французских. Франция стала единственной страной, где количество депутатов-противников безвизового режима для Украины стало выше, чем число сторонников.

Причем представители Франции не являются ни членами, ни заместителями членов в комитете LIBE, поэтому они использовали особую процедурную норму: договорились с другими депутатами, чтобы те выписали для них персональное поручение и предоставили право отдать свой голос.

Двое депутатов являются однопартийцами лидера французских евроскептиков Марин Ле Пен и их голосование не вызывает удивления.

А вот третьим стал республиканец Арно Деньян, бывший французский дипломат и представитель группы Европейской народной партии, которую обычно считают другом Украины в Европе.

Напомним, сегодня, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Европейский парламент запланировал дебаты о предоставлении безвизового режима Украине на 5 апреля, а на следующий день состоится голосование.