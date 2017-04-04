Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки спецслужбами России жителя Луганской области.

По данным пресс-центра СБУ, украинец попал в поле зрения российских спецорганов в конце 2016 года во время нелегального пребывания в России.

«Мужчина неофициально трудоустроился на одном из предприятий, что было использовано для давления на него и принуждения к сотрудничеству в ущерб интересам национальной безопасности нашего государства», - говорится в сообщении.

После вербовки сотрудник российской спецслужбы поручил гастарбайтеру оперативное задание, согласно которому мужчина должен был вернуться в Украину и собрать данные о географическом расположении боевых позиций, количестве личного состава, вооружении и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска.

После выполнения задания он должен был прибыть в РФ и передать информацию российским спецслужбам.

Во время поездки в Украину мужчина также получил задание организовать сбор и передачу необходимой россиянам информации через своих родственников, проживающих на Луганщине.

За работу на российские спецслужбы сотрудник ФСБ гарантировал украинцу содействие в оформлении документов для легального трудоустройства в России.

Однако по возвращении в Украину он сразу обратился в Службу безопасности Украины и рассказал об обстоятельствах вербовки российскими спецслужбами.

В связи с добровольным сообщением о контактах со спецслужбами РФ, согласно законодательству, мужчину освободили от уголовной ответственности.