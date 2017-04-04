Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) призвала Европейский вещательный союз (ЕВС) уважать суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении Наблюдательного совета НОТУ в ответ на письмо генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману относительно запрета на въезд представительнице РФ Юлии Самойловой.

«Призываем Делтенре и Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать ЕВС в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса - как в этом году, так и в будущем. Призываем также избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса «Евровидение», - говорится в заявлении.

В НОТУ напомнили, что Украина является многолетним членом Европейского вещательного союза, активным и законопослушным участником конкурса «Евровидение», и украинцы всегда с уважением относились к законам и правилам страны-хозяйки.

«Посетив Крым без разрешения украинской власти, Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме Российской Федерации, ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую ​​квалификацию действий Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежности Крыма Российской Федерации», - сказано в заявлении.



В Набсовете отметили, что полностью разделяют негативные чувства членов Европейского вещательного союза по поводу того, «что нынешнее соревнование используется как средство в противостоянии между Российской Федерацией и Украиной».

«Однако нас удивляет тот факт, что «огорчение» и «ярость» по этому поводу генеральный директор Европейского вещательного союза выражает не российской, а украинской стороне. Это существенно противоречит заявлениям Делтенре о «аполитичности» «Евровидения», поскольку фактически она становится на сторону Российской Федерации в устроенной российской стороной политической провокации. Требование отменить решение Службы безопасности Украины, принятое в пределах ее законных полномочий, как и тезис о согласовании решений СБУ с Европейским вещательным союзом, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса «Евровидение», - подытожили в НОТУ.

Напомним, Европейский вещательный союз (EBU) заявил об угрозе для будущего участия Украины в песенном конкурсе «Евровидение» в том случае, если страна не откажется от решения запретить въезд Самойловой.