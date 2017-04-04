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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на поддержку Рады в вопросе назначения Ульяны Супрун министром здравоохранения. Об этом он заявил во время общения с прессой, сообщает 112 Украина.

«Я бы очень хотел, чтобы мы завершили консультации, и я имел поддержку украинского парламента в назначении и.о. министра здравоохранения министром здравоохранения», - заявил премьер.

Гройсман добавил, что консультации еще продолжаются.

«Как только они завершатся, я вам об этом сообщу»,- добавил он.

Напомним, волонтер, директор по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев Ульяна Супрун была  назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения в июле 2016 года.

Супрун родилась в Детройте в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала организацию «Защита Патриотов», которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В октябре 2015 года она стала консультантом комитета ВР по вопросам здравоохранения. В июле 2015 года получила украинское гражданство.

 
ForUm

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