В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий внесение изменений в Регламент работы парламента, в частности, отмену перерыва с 12:00 до 12:3

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе пленарного заседания ВРУ заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент, где предлагается отменить перерыв (с 12:00 по 12:30. – Ред.) и во вторник, и в среду, и в четверг. Уверен, это может нам позволить намного повысить эффективность парламента», - заявил Парубий.

Спикер отметил, что намерен предложить рассмотреть данный документ уже на следующей пленарной неделе.

«Пока этот законопроект только зарегистрирован. Он, очевидно, пройдет комитет в ближайшие дни. И на следующей неделе я буду предлагать его парламенту на рассмотрение. И очень надеюсь на поддержку коллег, особенно тех, которые в ходе Согласительного совета требуют, чтобы мы больше законопроектов рассмотрели. Мы не сможем этого сделать, если не сделаем, хотя бы этот маленький шаг – не отменим перерыв с 12 до 12:30», - подчеркнул он.

При этом в ходе утреннего пленарного заседания парламента народные депутаты не подержали отмену перерыва с 12:00 до 12:30 на сегодняшний день.

Напомним, 3 апреля председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил отменить перерыв в заседаниях парламента с 12:00 до 12:30.