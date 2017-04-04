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В Риге на площади возле резиденции президента Латвии состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства Петра Порошенко и Марины Порошенко.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президентскую чету встретили президент Латвии Вейонис и госпожа Ивета Вейоне.

Прозвучали Государственные гимны Украины и Латвии. Президенты осмотрели строй воинов Почетного караула.

После официальной церемонии началась встреча глав государств. Далее состоятся украинско-латвийские переговоры в расширенном составе. По завершению запланировано общение со СМИ.
ForUm

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