Киевский метрополитен работает в режиме усиленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

В частности, проводятся дополнительные осмотры станций и вагонов, работают кинологи и правоохранители. Также ведется постоянное информирование пассажиров по выявлению подозрительных предметов и о порядке действий в случае возникновения нештатной ситуации.

«Призываем киевлян и гостей столицы быть бдительными и неуклонно придерживаться указаний работников метрополитена, а также не осматривать самостоятельно оставленные вещи», - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с терактом в метрополитене Санкт-Петербурга, полиция трех городов, где есть метрополитен - Киева, Харькова и Днипра – перешла на усиленный вариант несения службы.