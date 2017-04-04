Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении помощницы заместителя председателя Апелляционного суда Киевской области, задержанной при получении неправомерной выгоды в размере 23 тыс. долл.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, 4 апреля обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева.

Помощницу зампредседателя Апелляционного суда Киевской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к оконченному покушению на предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти).

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемая ввела в заблуждение гражданина о возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел за неправомерную выгоду в сумме 23 тыс. долл. (более 627 тыс. грн).

23 января помощница судьи получила оговоренную сумму, после чего ее задержали детективы НАБУ «на горячем» в тот же день.

Относительно обвиняемой применена мера пресечения – домашний арест.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.