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Украинское телевидение отныне смогут смотреть жители оккупированных территорий, сообщает UА:Перший.

«Донецкий филиал общественного вещателя получил лицензию на спутниковое вещание. Телеканал «До ТеБе» с 3 апреля начал вещать по обе стороны линии разграничения». – говорится в сообщении.

С начала антитеррористической операции региональные филиалы Национальной телекомпании Украины (теперь - Национальной общественной телерадиокомпании Украины) в Донецкой и Луганской областях оказались на захваченных территориях. Впоследствии было принято решение возобновить работу Донецкой и Луганской ОГТРК на подконтрольных Украине территориях – в Северодонецке и Краматорске. Однако сигналы этих телеканалов не были доступны местным жителям.

«Это огромная победа для всех нас: создавать единое информационное поле и объединять страну информационно, особенно в областях, где продолжается АТО, и наши граждане остались изолированными от объективной информации о событиях в регионе. В наших ближайших планах – лицензирование Луганского филиала. Мы хотим, чтобы этот филиал ПАО НСТУ также мог вести спутниковое вещание на оккупированных территориях Луганской области», - отметила в.и.о. председателя правления НОТУ Анна Бычок.

Напомним, в результате реформы общественного телерадиовещания все ОГТРК были присоединены к НТКУ (с 19 января 2017 – НОТУ) и входят в общую систему общественного телевидения. До сегодняшнего дня донецкий и луганский филиал вещали в цифровой сети на временных разрешениях исключительно на территории, подконтрольной Украины. Соответственно, жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей  не имели возможности смотреть свое региональное телевидение.
ForUm

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