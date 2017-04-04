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Радикальная партия выступает за отставку главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Об этом заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко, передает корреспондент ForUm’а.

Ляшко выразил возмущение относительно введения абонентской платы на газ. А потом призвал коллег от «Батькивщины» и «Самопомичи» присоединиться к блокированию трибуны.

«Давайте вместе, уважаемые коллеги, несмотря на политические противоречия совместно стоять защищать интересы украинцев. Заблокируем наглухо трибуну», - обратился он к парламентариям.

Депутат отметил, что «радикалы» требуют  не только отмены решения НКРЭКУ.

«Мы требуем отставки Вовка и коррумпированного состава НКРЭКУ, который сегодня обслуживает власть и Президента Порошенко», - добавил он.

Напомним, на сегодняшнем заседании парламента фракция Радикальной партии Олега Ляшко заблокировала трибуну в знак протеста против введения абонплаты за газ.
Мария Пастернак, ForUm

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