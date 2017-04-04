Славянский горрайонный суд назначил мужчине, который уклонялся от призыва по мобилизации в Вооруженные силы Украины, наказание в виде 2 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебных слушаний установлено, что в 2015 году 38-летний житель Славянска, по состоянию здоровья годен к прохождению срочной военной службы, получив повестку о призыве, не явился без уважительных причин в призывной пункт.

Кроме того, стороной обвинения доказано, что с целью уклонения от службы в ВСУ мужчина неоднократно выезжал за пределы места проживания и некоторое время находился на территории Российской Федерации. Однако в феврале 2017 года правоохранители установили его местонахождение и привлекли к ответственности.