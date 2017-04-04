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Председатель парламента Андрей Парубий объявил об избрании народного депутата Артура Герасимова главой фракции «Блока Петра Порошенко».

Как передает корреспондент ForUm’а, соответствующее заявление глава ВР сделал в ходе утреннего пленарного заседания.

После чего предоставил Герасимову слово для выступления в качестве главы фракции.

Напомним, народный депутат Игорь Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление.

Председателем фракции БПП был избран Артур Герасимов.
Мария Пастернак, ForUm

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