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В отделение полиции в Петербурге явился мужчина, похожий на человека с фотографии, которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта в метро, сообщает РБК.

«Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию», — сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина к совершению теракта не причастен.

Ранее российские СМИ опубликовали скриншот с записи камеры наружного наблюдения, на котором изображен человек, предположительно совершивший теракт. На кадре видно, что это высокий мужчина с бородой и в черной одежде.

Позже была опубликована фотография второго подозреваемого в причастности к организации теракта.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что взрыв в метро совершил смертник, его личность уже установлена.

«Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — сказал он.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.
ForUm

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