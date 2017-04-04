Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президенты отметили, что терроризм - это зло, с которым нужно бороться сообща», - добавил Песков, сообщает ВВС.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Белого дома, Трамп осудил теракт в Санкт-Петербурге и предложил помощь Соединенных Штатов в привлечении к ответственности виновных в атаке.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.