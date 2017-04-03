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Сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, но рассматриваются и другие версии.

Число погибших в результате взрыва составило 10 человек, 37 человек госпитализированы.

В связи с событиями на территории РФ, связанными со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга, полиция трех городов, где есть метрополитен - Киева, Харькова и Днипра - переходит на усиленный вариант несения службы.

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