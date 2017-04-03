Сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, но рассматриваются и другие версии.

Число погибших в результате взрыва составило 10 человек, 37 человек госпитализированы.

В связи с событиями на территории РФ, связанными со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга, полиция трех городов, где есть метрополитен - Киева, Харькова и Днипра - переходит на усиленный вариант несения службы.

Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Национальный банк Украины опроверг информацию о подаче главой НБУ Валерией Гонтаревой заявления об отставке.

Кабинет Министров Украины одобрил среднесрочный план действий, который определяет основные приоритеты работы правительства на ближайшие три года - до 2020 года.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) намерено подать в суд на государственное предприятие «Украинские специальные системы» («УСС») за некачественное выполнение обязанностей системного администратора системы электронных деклараций.

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент Лех Качиньский.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом ситуацию на Донбассе.

Руководство Национального банка Украины проверят на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование ряда коммерческих банков, ущерб может исчисляться миллиардами. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий намерен подать иск в суд о возобновлении в должности генпрокурора.

В понедельник, 3 апреля, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в зоне АТО, военнослужащий застрелил своего сослуживца.

В ночь на 3 апреля возле кафе в селе Знаменовка Новомосковского района молодой человек бросил на землю гранату, в результате взрыва которой пострадали 16 человек.