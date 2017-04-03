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Директор Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак отказалась проводить внеочередное заседание по просьбе других членов агентства. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член НАПК Руслан Рябошапка.

«На предложение о проведении внеочередного заседания НАПУ по разрешению кризиса в агентстве получили отказ. Возможности для диалога уменьшаются», – написал он.

Напомним, ранее член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка выступил за отставку Корчак.

30 марта премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам НАПК написать заявления об отставке.

Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. 

 
ForUm

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