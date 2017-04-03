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В Интернете опубликована видеозапись, сделанная спустя несколько секунд после теракта в метро Санкт-Петербурге, сообщает «Медуза»

«В редакцию «Медузы» поступила видеозапись, сделанная очевидцем в понедельник, 3 апреля, спустя несколько секунд после теракта в петербургском метро», – говорится в сообщении.

На видео показано, как люди выбираются из взорванного вагона на станции «Технологический институт».

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, но рассматриваются и другие версии.

Число погибших в результате взрыва составило 10 человек, 37 человек госпитализированы.
ForUm

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