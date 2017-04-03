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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будет инициировать снижение тарифа на централизованное отопление для жителей многоквартирных домов, которые используют газовые плиты, чтобы компенсировать повышение тарифа на газ в результате выделения отдельной высокой платы за его доставку (абонплаты).

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк. 

«Мы как комиссия будем инициировать уменьшение тарифа на тепло. Таким образом совокупный счет у такого потребителя, если он пользуется только газовой плитой, не увеличится», – сказал он. 

Также сегодня НКРЭКУ опубликовала сообщение, согласно которому планируется отложить период введения абонплаты за газ для жителей многоквартирных домов, которые пользуются только газовыми плитами.

«Учитывая социальную значимость этого вопроса, НКРЭКУ инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами (для счетчиков G 1,6 в квартирах, в которых установлена только газовая плита. – Ред.) и перенесет введение отдельной платы (за доставку газа. – Ред.) для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию», – отмечается в сообщении регулятора.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

По данным НКРЭКУ, стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от НКРЭКУ пересмотреть свое решение относительно введения абонентской платы за газ.
ForUm

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