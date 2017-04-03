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Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камеры наблюдения, запечатлевшей предполагаемого виновника взрыва в метро Петербурга.

«Мужчина на кадрах записи стоит на Сенной площади возле метро. Мужчина несколько минут провел на площади. Он стоял на одном месте не двигаясь, после чего направился ко входу. Известно, что камеры зафиксировали его передвижения как снаружи, так и внутри метро», – говорится в сообщении.

По одной из версий, он зашел в вагон на станции метро «Сенная площадь» и оставил там рюкзак. После чего в вагоне прогремел взрыв. Мужчина успел скрыться.

РЕН ТВ также опубликовал фото из вагона метро, где камера также зафиксировала мужчину. Как видно на фото, мужчина носит бороду и шапку. Однако не исключено, что он оделся так специально, чтобы пустить следствие по ложному следу.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, но рассматриваются и другие версии.

Число погибших в результате взрыва составило 10 человек, 37 человек госпитализированы.
ForUm

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