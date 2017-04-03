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Народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко стала представителем Президента Украины в Верховной Раде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель отдела департамента информационной политики Администрации Президента Владимир Горковенко.

«Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем Президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко», - написал он.

Напомним, председателем фракции партии «Блок Петра Порошенко» избран Артур Герасимов, который ранее был представителем Президента в ВР.


 
ForUm

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