Народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко стала представителем Президента Украины в Верховной Раде.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель отдела департамента информационной политики Администрации Президента Владимир Горковенко.
«Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем Президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко», - написал он.
Напомним, председателем фракции партии «Блок Петра Порошенко» избран Артур Герасимов, который ранее был представителем Президента в ВР.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время