Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга.

Отмечается, что мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел.

«Как видно на кадре, сделанном камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была шапка. Правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали очевидцы, мужчина бросил рюкзак в вагоне и ушел. После этого прогремел взрыв.

Как стало известно РЕН ТВ, предполагаемый террорист зашел на станции метро «Сенная площадь» и покинул вагон.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело.

По информации Национального антитеррористического комитета РФ, в результате взрыва девять человек погибли и 20 получили ранения.