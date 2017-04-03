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Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатное удостоверение, выданное российскому телесериалу «Понаехали тут». Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«В связи с многочисленными жалобами относительно демонстрации в эфире ООО «Телерадиокомпания «Украина» телесериала «Понаехали тут» (производство - Россия, 2011) на имеющиеся в фильме материалы, направленные на унижение нации и неуважение к национальным и религиозным святыням, Государственное агентство Украины по вопросам кино на основании выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию телесериала «Понаехали тут» (режиссер Юрий Павлов)», - говорится в сообщении.

Решение было принято на основании ст. 15 закона Украины «О кинематографии» и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 года №1315.
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