также в разделеСтолица
Движение по Кольцевой в Киеве ограничат на неделю 10
В Киеве из-за марафона перекроют ряд улиц 12
Сегодня Киев полностью отключат от тепла 19
Киевский зоопарк повысил цены на билеты 92
Киевского чиновника подозревают в растрате 1,5 миллиона 22
С начала апреля в Киеве – уже три температурных рекорда 24
В Киеве незрячего мужчину не пустили в метро с собакой-поводырем 59
В Киеве СБУ накрыла мастерскую по изготовлению оружия 52
Развязку на Шулявке могут сделать трехуровневой с реверсным кольцом 42
Завтра в Киеве из-за «Французской весны» изменится работа транспорта 50
Чиновника НАН будут судить за злоупотребления на 22 миллиона 31
Отопление в Киеве начнут отключать с завтрашнего дня 75
В Киеве сотрудники угрозыска погорели на взятке 99
В Киеве неизвестные избили битами и обстреляли чиновника 62
Завершено расследование дела горе-матери, бросившей детей на 9 дней 83
В ГосЧС озвучили масштабы пожара на Осокорках 52
Пожар на Осокорках потушили 80
С 2014 года киевское метро пережило около 150 «минирований» 53

Март этого года был в Киеве на 5,5°С теплее климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

«Средняя температура в марте составила +6,2°С. Он стал четвертым среди самых теплых в столице за 137 лет наблюдения», - говорится в сообщении.

В марте было зафиксировано три температурных рекорда, причем в столице теплее всего было 2 марта, когда максимальная температура достигла +18°С, а холоднее всего – 4 марта, когда минимальная температура опустилась до -1°С.

Осадков в столице выпало 18 мм, что составило 46% климатической нормы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года