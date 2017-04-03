Март этого года был в Киеве на 5,5°С теплее климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

«Средняя температура в марте составила +6,2°С. Он стал четвертым среди самых теплых в столице за 137 лет наблюдения», - говорится в сообщении.

В марте было зафиксировано три температурных рекорда, причем в столице теплее всего было 2 марта, когда максимальная температура достигла +18°С, а холоднее всего – 4 марта, когда минимальная температура опустилась до -1°С.

Осадков в столице выпало 18 мм, что составило 46% климатической нормы.