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В Одессе активисты заложили пенобетонными блоками вход в отделение «Альфа-банка», сообщает Думская.

Акцию проводит «Автомайдан» Евгения Резвушкина. Кроме блоков и листовок, они оставили у дверей банка шину и бутылку с горючей смесью.

Затем активисты организации «украсили» отделения «Сбербанка».  

По данным издания, возле отделения на проспекте Шевченко произошла потасовка.

Защитить финучреждение попытались сотрудники охранной фирмы «Комсоервис». Один их них получил травму руки.

Полиция не вмешивалась.

Всего с утра «автомайдановцы» пикетировали пять банковских отделений — два «Альфа-банка» и три «Сбербанка».  

 
ForUm

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