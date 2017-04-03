В воскресенье, 9 апреля, в Киеве в связи с проведением марафона на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Так, движение будет перекрыто на улице Петра Сагайдачного (от Почтовой площади до улицы Борисоглебской) с 5:00 8 апреля до 22:00 9 апреля, а также на Контрактовой площади с 5:00 8 апреля до 22:00 9 апреля.
В день забегов, 9 апреля, будет ограничено движение на следующих улицах:
Днепровский спуск: с 9:00 до 10:30 будет перекрыт подъем и спуск возле моста Метро;
Набережное шоссе: с 8:00 до 10:30 будет перекрыто движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади, с 9:00 до 12:40 будет перекрыто движение от Боричевого спуска до моста Метро;
Набережно-Крещатицкая: с 8:30 до 12:40 будет перекрыто движение в промежутке от Боричевого спуска до Гаванского моста;
Гаванский мост: с 09:00 до 11:40 будет перекрыто движение в сторону Московского моста;
Набережно-Рыбальская: с 09:30 до 10:40 будет перекрыто движение в сторону Московского моста;
Московский мост: с 09:30 до 10:50 будет перекрыто движение в сторону Левого берега до остановки «Парк Дружбы Народов»; будет организовано реверсивное движение в полосе встречного движения;
улица Трухановская: с 8:00 до 12:50 будет перекрыто движение в обоих направлениях;
Владимирский спуск: с 8:30 до 13:00 будет перекрыто движение в обоих направлениях.
Отмечается, что на вышеупомянутых улицах будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного и велосипедного.
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