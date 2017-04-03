С 1 января пенсию можно оформить без привязки к месту жительства, в любой точке Украины. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает правительственный портал.

«У нас есть централизованные базы застрахованных лиц и пенсионеров и это позволяет модернизировать сервисы Пенсионного фонда. Например, с 1 января 2017 года мы уже можем назначать пенсию человеку без привязки к его месту жительства, то есть оформлять человеку пенсию в любой точке страны», - сказал он.

Розенко также отметил, что в централизованную базу данных Пенсионного фонда внесены как застрахованные лица, которые платят налоги в Пенсионный фонд, так и пенсионеры.