Апелляционный суд Харьковской области приговорил к пожизненному заключению Артема Дериглазова, который в 2010 году расстрелял из автомата милиционера – 33-летнего Сергея Евлахова и ранил еще двух правоохранителей. На момент совершения преступления убийце был 21 год, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

7 июля 2010 года при патрулировании территории сотрудники милиции остановили подозрительного молодого человека для проверки документов. Тот привлек их внимание теплой одеждой и перчатками в июльскую жару, а также большой сумкой. По требованию милиционеров предъявить документы молодой человек неожиданно применил баллончик со слезоточивым газом и бросился бежать. Правоохранители решили догнать беглеца. Тогда последний, спрятавшись за деревом, расстрелял из автомата одного из патрульных – 33-летнего Сергея Евлахова. Милиционер погиб на месте.

Утром следующего дня стрелок ранил еще двух сотрудников милиции. Последние пришли проверить зарегистрированное охотничье оружие, которое хранил отец подсудимого. В сейфе с оружием отца находился и самодельный автомат, переделанный из макета.

«Сын, предвидя задержание, скрылся на чердаке. Оттуда начал отстреливаться. Ранил двух стражей порядка, но получил ранения и сам, после чего его задержали», - говорится в сообщении.

В октябре 2012 года Червонозаводский районный суд Харькова объявил убийце приговор, назначив наказание в виде пожизненного лишения свободы. Защита добивалась смягчения наказания. В результате дело вернули в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

По итогам нового рассмотрения в июне 2015 года суд смягчил наказание до 15 лет заключения. Однако прокуратура настаивала в суде на пожизненном лишении свободы, поэтому обратилась в апелляционную инстанцию ​​с требованием более сурового наказания для злоумышленника.