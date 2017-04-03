также в разделеОбщество
Супрун: Запрет российских лекарств не навредит украинцам 8
В Украине запретили еще один российский сериал 20
Перепись населения в Украине хотят перенести на декабрь 2018 года 12
Полицию Киева, Харькова и Днипра перевели на усиленный вариант несения службы 66
Климкин выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга 18
Розенко: Пенсию можно оформить в любой точке Украины 21
Убийца харьковского патрульного получил пожизненное 19
Депутат Загорий задекларировал автомобиль «Тесла», 88 патентов и 2, 6 млн благотворительных пожертвований 61
В Украине усилены меры безопасности в связи с взрывом в Петербурге 41
Губернатор Петербурга подтвердил гибель 10 человек 28
Atlantic Council: РФ может развязать широкомасштабную войну против Украины 109
Консул в Петербурге выясняет наличие украинцев среди пострадавших при взрыве в метро 24
В Одессе активисты «украсили» пять банковских отделений 46
Дорожники похвастались темпами ремонта дорог 40
Кузьмин: Люди Порошенко просили не мешать назначению Луценко премьером 184
Дело Шеремета: Следователи обратились в 14 стран 24
В Минске арестовали украинских проповедников 33
Волынская таможня: Сотрудников таможенных постов «Устилуг» и «Ягодин» подозревают в получении неправомерной выгоды 35

Бортпроводника авиакомпании, который передавал «ДНР» данные о расположении авиационной военной техники подразделений АТО

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении бортпроводника одной из авиационных компаний Украины за содействие деятельности «ДНР» (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в июле 2014 года обвиняемый, работая бортпроводником авиационной компании, собирал информацию о дислокации, численности, оснащении и движении авиационной техники подразделений Вооруженных сил Украины на территории международного аэропорта в Днипре. В дальнейшем злоумышленник с помощью мобильного телефона передавал данные представителю «ДНР» для использования в подготовке и проведении террористических актов на территории Украины», - говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемый находится за пределами подконтрольной Украины территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

97
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года