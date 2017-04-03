Бортпроводника авиакомпании, который передавал «ДНР» данные о расположении авиационной военной техники подразделений АТО

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении бортпроводника одной из авиационных компаний Украины за содействие деятельности «ДНР» (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в июле 2014 года обвиняемый, работая бортпроводником авиационной компании, собирал информацию о дислокации, численности, оснащении и движении авиационной техники подразделений Вооруженных сил Украины на территории международного аэропорта в Днипре. В дальнейшем злоумышленник с помощью мобильного телефона передавал данные представителю «ДНР» для использования в подготовке и проведении террористических актов на территории Украины», - говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемый находится за пределами подконтрольной Украины территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.