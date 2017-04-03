также в разделеПроисшествия
В зоне АТО украинский военный застрелил сослуживца 98
Взрыв гранаты на Днепропетровщине: 16 пострадавших 114
На Донбассе произошло ДТП с участием военного 33
Авдеевка 5-й день без света 34
Трое военных в зоне АТО получили ранения в результате подрыва 64
На Ривненщине старатели разобрали мост и заблокировали полицейских в лесу 124
В Одессе взорвали машину местного Дарта Вейдера 161
Новый режим «тишины»: 37 обстрелов, ранены 4 военных 108
В Ривненской области застрелили адвоката 92
За сутки в АТО ранены 10 военных 75
Подрыв авто в Мариуполе квалифицирован как теракт 190
В результате взрыва авто в Мариуполе погиб полковник СБУ 153
На Львовщине попал в ДТП автобус с белорусами, есть жертвы 77
В центре Мариуполя взорвался автомобиль, погиб правоохранитель 160
За прошлые сутки в зоне АТО погибли 2 военных, 13 – ранены и травмированы 32
Под Авдеевкой в результате обстрела погибли двое военных 96
На Луганщине в результате попадания снаряда в автомобиль погиб военный 191
За минувшие сутки двое бойцов погибли, трое ранены 286

В понедельник, 3 апреля, около полуночи на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка Ривненского района прогремел взрыв.

Как сообщает пресс-служба облполиции, неизвестные бросили гранату РГД-5, в результате взрыва которой повреждены два автомобиля посетителей. Пострадавших нет.

Полицейские на месте происшествия установили, что со стороны автодороги «Киев-Чоп» неизвестный бросил на территорию парковки гостинично-развлекательного комплекса предмет, внешне похожий на гранату РГД-5.

В результате взрыва были повреждены автомобили Opel Antara 46-летнего львовянина и Skoda Octavia, который принадлежит 35-летнему киевлянину. Водители направлялись во Львов и в Киев по личным делам и остановились в гостиничном комплексе.

По части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве. Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года