В понедельник, 3 апреля, около полуночи на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка Ривненского района прогремел взрыв.

Как сообщает пресс-служба облполиции, неизвестные бросили гранату РГД-5, в результате взрыва которой повреждены два автомобиля посетителей. Пострадавших нет.

Полицейские на месте происшествия установили, что со стороны автодороги «Киев-Чоп» неизвестный бросил на территорию парковки гостинично-развлекательного комплекса предмет, внешне похожий на гранату РГД-5.

В результате взрыва были повреждены автомобили Opel Antara 46-летнего львовянина и Skoda Octavia, который принадлежит 35-летнему киевлянину. Водители направлялись во Львов и в Киев по личным делам и остановились в гостиничном комплексе.

По части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве. Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.