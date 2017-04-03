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Кабинет Министров Украины на своем внеочередном заседании в понедельник, 3 апреля, планирует утвердить среднесрочный план действий на 2017-2020 годы. Основы плана представляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, главная задача плана – определить ключевые перспективы и ориентиры развития страны.

«Это то, чем будет заниматься правительство в 2017-2020 годах. Задача – дать ответ, какие перспективы развития нашей страны. Это реальный план, который нас может объединить», - заявил Гройсман.
ForUm

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