Кабинет Министров Украины на своем внеочередном заседании в понедельник, 3 апреля, планирует утвердить среднесрочный план действий на 2017-2020 годы. Основы плана представляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.
По его словам, главная задача плана – определить ключевые перспективы и ориентиры развития страны.
«Это то, чем будет заниматься правительство в 2017-2020 годах. Задача – дать ответ, какие перспективы развития нашей страны. Это реальный план, который нас может объединить», - заявил Гройсман.
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