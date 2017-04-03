Сотрудники станции киевского метрополитена «Университет» не пустили вечером в подземку незрячего пассажира Анатолия Варфоломеева с собакой-поводырем по кличке Тайгер. Об этом пишет Сегодня.

«Двое сотрудников метро в хамской форме, унижая мою честь и достоинство, как человека с ограниченными возможностями, запретили передвижение по метро с собакой, что препятствовало моей поездке домой», — рассказал Анатолий. В итоге он вызвал полицию, чтобы написать заявление и ему пришлось вызывать такси.

«В полпервого ночи я был дома. Заплатил 110 грн. Такова плата для незрячего человека за проезд в метро с собакой-поводырем», — рассказал мужчина.

В метро отмечают, что действовали по инструкции. «Незрячих пассажиров мы всегда сопровождаем в метро. Перевозить мелких животных можно в спецпереносках, а вот крупных вообще запрещено возить по эскалатору. Ведь собака может поранить лапу, испугаться шума и повести себя неадекватно. И исключений тут быть не может. Собак кинологических служб у нас завозят на станцию», — пояснили в метрополитене.