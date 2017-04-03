В День смеха в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства», в рамках которой аптеки по всей стране на добровольных началах подписали договор с местными органами власти и стали ее участниками. Отныне лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета ІІ типа и бронхиальной астмы в аптеках выдавать будут бесплатно.

Это уже не первая попытка выдавать препараты больным бесплатно. В первый раз инициатива, окрещенная фармацевтами «списком Гройсмана», должна была воплотиться в жизнь 1 февраля. Но тогда представители фарминдустрии и компании-производители лекарств смогли убедить чиновников Минздрава в том, что им нужно больше времени, чтобы продать остатки лекарств, на которые распространяется регулирование цен. Министерство пошло навстречу, и запуск программы отложили до 1 апреля.

Что из этого вышло и заработала ли программа «Доступные лекарства», мы выясняли непосредственно в аптеках.

Наклеек нет

Как известно, театр начинается с вешалки, а «Доступные лекарства» - с наклейки на двери. Наклеек этих в киевских аптеках мы не нашли.

- Мы в программе участвуем, но наклеек пока нет, - разводит руками фармацевт Ольга, работающая в большой сетевой аптеке. По словам провизора, клиенты о программе спрашивают, сеть подписала договор и готова выдавать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы бесплатно – главное, чтобы был правильно оформлен рецепт от врача.

На вопрос, видели ли провизоры правильные рецепты, получаем ответ – не только видели, но и распечатали и на видное место возле кассы положили.

- Нас специально 30 марта собрала заведующая, показала на сайте Минздрава ссылки, и мы все себе образец рецепта распечатали на всякий случай. Так как если дадим лекарство без правильного рецепта, то придется самим стоимость возмещать, а зарплаты у нас невысокие, - говорит провизор Людмила.

Так что аптекари настроены серьезно – будут сличать документы.

Также есть аптеки, которые в программе участвовать не планируют.

- Руководство приняло решение, что наша аптечная сеть в программе «Доступные лекарства» участия принимать не будет – это невыгодно. И так слишком много бумажной работы, а тут еще придется писать отчеты и ждать, пока местные бюджеты деньги за лекарства вернут. Руководство решило, что новая головная боль сети ни к чему, - признается сотрудник аптеки, которая позиционирует себя как дистрибьютора самых дешевых лекарств.

Как рассказали в Минздраве, аптеки, которые стали участниками правительственной программы, компенсацию получат после того, как представят местным властям финансовый отчет вместе с документальным подтверждением продажи медпрепаратов, стоимость которых возвращают из местных бюджетов. Деньги должны поступить на счета фармацевтов в течение пяти дней после предоставления отчета.

Больные ничего не знают

Интересно, что, пока мы общались с провизорами, ни один покупатель не попросил дать что-либо бесплатно в обмен на рецепт. Зато несколько человек купили препараты от сердечно-сосудистых заболеваний. Как выяснилось, ларчик просто открывался: люди пока толком ничего не знают ни о программе «Доступные лекарства», ни о том, что можно просто прийти с рецептом и не тратить деньги на определенную группу препаратов.

- Я о «Доступных лекарствах» впервые от вас сейчас слышу. Завтра пойду к участковому и все-все расспрошу о том, что я могу бесплатно получить, - обрадовалась пенсионерка Лидия Григорьевна.

И действительно, по словам провизоров, люди пока не спрашивают о бесплатных лекарствах, так как не знают алгоритма выдачи препаратов.

- Важно, чтобы людям рассказали в СМИ и непосредственно врачи, что нужно делать, чтобы получать лекарства бесплатно, выписали правильные рецепты. Зачастую на лечение уходят огромные суммы, а многие не могут себе позволить купить даже самые дешевые препараты. И что людям остается? Только лечь и умереть, - уверен директор одной из столичных аптек Александр.

Памятка «КП»

Как бесплатно получить лекарственные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы?

Шаг первый: нужно обратиться к врачу (медицинское заведение значения не имеет – это может быть и районная поликлиника, и частная клиника) и получить правильно выписанный рецепт. (Посмотреть, как выглядит рецепт, можно тут: https://drive.google.com/file/d/0BwMIN7nHqX2LWTdxOV83Si1PV1U/view)

Шаг второй: найти аптеку с отметкой «Доступные лекарства».

Шаг третий: получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой. В том случае, если решите купить более дорогой аналог, нужно будет доплатить только разницу в цене препаратов.

Список аптек, которые принимают участие в программе, в ближайшие дни, согласно обещанию Минздрава, появится на официальных сайтах местных властей.

Три актуальных вопроса о программе «Доступные лекарства»

1. Что делать, если в аптеке закончились бесплатные лекарства?

Как объяснили в Минздраве, в таком случае пациент может подождать, пока лекарства поступят в аптеку, либо обратиться в другую аптеку. Также можно выбрать другую торговую марку и доплатить разницу в стоимости.

2. Может ли пациент получить бесплатные лекарства без рецепта?

Без рецепта от врача лекарства можно только купить. Бесплатно или со скидкой препараты можно получить только при наличии правильно заполненного рецепта.

3. Какие лекарства будут бесплатными, а за какие придется доплатить?

Государство компенсирует стоимость самого дешевого медицинского препарата, который участвует в программе «Доступные лекарства». Этот препарат пациенты получат бесплатно. Препарат, цена которого превышает цену лекарственного средства из программы «Доступные лекарства», пациент может получить, доплатив разницу между минимальной ценой и розничной ценой выбранного препарата.