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Российской юмористке и актрисе Елене Воробей отказали во въезде в Украину. Об этом она сообщила в Instagram, записав видео из аэропорта Киева.

«Вот сижу в аэропорту Киева. Неприятная, конечно, история – не выпустили меня. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру», - сообщила актриса.

По словам Воробей, «закон о том, кто может сюда (в Украину - ред.) въезжать, а кто - нет, очень напоминает позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения, в общем, ничего хорошего».

 

 

В КИЕВ НЕ ВЫПУСТИЛИ! СПЕКТАКЛЬ СОРВАН!!! ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ???? ДЕРЖАЛИ БЕЗ ВОДЫ 4 ЧАСА!!!!!

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena)

 

Она пожалела киевлян и извинилась перед зрителями, которые, по ее мнению, пострадали от этой ситуации, и добавила, что «чиновники и власть - это одно, а люди ни в чем не виноваты».

Руководитель Ради громадської безпеки Марк Гордиенко объяснил запрет на въезд Елене Воробей ее выступлением в аннексированном Крыму.

«Наши пограничники в Киеве не пустили в Украину Елену Воробей. Она сначала придуривалась и говорила, что в Крыму она вообще никогда не выступала, потом начала угрожать нашим ребятам, что засудит их за потерянное бабло. РГБ подтвердило нашим погранцам, что у нас есть все данные на Воробей, и мы с удовольствием тоже посудимся. Лети, воробей, на Камчатку или в Сибирь», - написал он в Facebook.
ForUm

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