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В Авдеевке Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили автомобиль, имитирующий по цвету и опознавательным знакам машины миссии ОБСЕ.

Об этом сказано в отчете миссии, сообщают Українські Новини.

«В Авдеевке наблюдатели видели гражданский внедорожник белого цвета, в котором ехали мужчины в форме военного типа. На передних дверях этого транспортного средства были наклейки, имитирующие цвета и дизайн логотипа ОБСЕ. Внедорожник двигался на восток по ул. Воробьева перед зданием, где размещена камера СММ», - отмечается в сообщении.

Представители ОБСЕ отмечают, что это уже не первый случай, когда миссия наблюдает «поддельный» автомобиль миссии – 4 марта в этом же районе СММ зафиксировала похожее транспортное средство. Кто и зачем использует опознавательные знаки ОБСЕ в Авдеевке – неизвестно.

Авдеевка находится на линии фронта, практически ежедневно подвергаясь обстрелам. 
ForUm

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