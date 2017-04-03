Члены незаконных вооруженных формирований продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО – за минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины обстреляны 32 раза. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За сутки ранен один военный.

Наибольшую огневую активность противник проявлял на мариупольском направлении. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям морских пехотинцев в районе Павлополя; и минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Красногоровки. Провокационный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия применял вблизи Водяного, Широкино и Чермалыка.

На донецком направлении наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Авдеевке. Из гранатометов НВФ обстреливали защитников Зайцево, Троицкого и шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов били по позициям вблизи Каменки и Опытного. В районе Троицкого активизировался вражеский снайпер.

На луганском направлении из автоматических гранатометов НВФ вели огонь по опорным пунктам сил АТО у населенного пункта Крымское. Из стрелкового оружия обстреливали защитников Валуйского и Станицы Луганской.

«Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «тишины» и огонь в ответ не открывали», - подчеркнули в штабе.