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Руководство Национального банка Украины проверят на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование ряда коммерческих банков, ущерб может исчисляться миллиардами. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире телеканала «1+1».

«У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины, оно связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Законность растраты этих денег, причастность к незаконной растрате этих средств является предметом расследования данного дела», - отметил он, передает 112 Украина.

Кроме этого, по словам Сытника, параллельно проводится работа по истребованию материалов из заграницы, поскольку большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, переводились на оффшорные счета или счета иностранных банков.

Сытник уточнил, что возможный ущерб может исчисляться миллиардами.

«Мы говорим о том, что в любом случае такие огромные потоки не могли обойтись без участия руководства Нацбанка, поэтому на причастность к этим действиям будет проверяться практически все руководство», - добавил он.

Напомним, 29 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Нацбанке. В некоторых СМИ появилась информация о том, что обыски связаны с делом Platinum Bank.

В пресс-службе НАБУ сообщили, что производилась выемка документов, спецназ не задействовали. Сотрудники НБУ следственным действиям помогали. 

В НАБУ уточнили, что следственные действия связаны с противозаконной деятельностью его чиновников в предыдущие годы (2015-2016 гг.).

 
ForUm

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