За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения. Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.

В частности, трое из них пострадали в результате подрыва на взрывных устройствах, а еще один – из-за вражеского обстрела.

Напомним, за минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 37 раз нарушили режим прекращения огня.