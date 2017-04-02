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Манежную площадь в центре Москвы перекрыли металлическими заграждениями.

Об этом в Twitter написал блогер Илья Варламов.

 


 

«Манежная площадь уже перекрыта. На Красной площади уже все перекрывают. Росгвардия и ОМОН наготове», - сообщил он.

 


 

По словам Варламова, заграждения появились и на Красной площади.

«Э-шники в штатском и дружинники на месте», - добавил он.

Как сообщает Дождь, ранее о возможном ограничении доступа на Красную площадь 2 апреля предупреждала Федеральная служба охраны. Такое мероприятие хотели применить в связи с репетицией Парада победы к 9 мая.

В последние несколько дней в соцсетях начали появляться призывы к участию в акции протеста в Москве 2 апреля. В полиции города предостерегли граждан от участия в этой акции и подчеркнули, что мэрия не получала заявок на проведение мероприятия. В генпрокуратуре потребовали заблокировать страницы в соцсетях с призывами к участию в акциях.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве. Личности людей, размещавших их в интернете, устанавливаются. О своей непричастности к организации акции 2 апреля заявили глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, представители «Открытой России» и партии «Яблоко», а также движения «Солидарность», передает «Дождь».
ForUm

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