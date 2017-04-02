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Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом российским информагентствам сообщила жена поэта Мария, а также несколько близких друзей поэта, передает ВВС.

Накануне он был доставлен в частную клинику в США в тяжелом состоянии.

Как сообщил генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею поэта, Сергей Винников, Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком

В 2013 году Евтушенко перенес операцию по ампутации ноги. Летом 2015 года ему успешно провели операцию на сердце.  

84-летний Евгений Евтушенко – автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Евтушенко родился в 1932 году на станции Зима Иркутской области в семье геолога Александра Гангнуса. Первое стихотворение Евтушенко опубликовал в газете «Советский спорт» в 1949 году.

В 1991 году поэт вместе с семьей уехал в США преподавать в американском университете в городе Талса, где и жил до последнего дня.
ForUm

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