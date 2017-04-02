За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 37 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Четверо украинских военных получили ранения.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

«Из миномета калибра 82 мм враг открывал огонь по опорным пунктам в районе Березового, из вооружения БМП и стрелкового оружия бил по морским пехотинцам вблизи Широкино, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ вели огонь по защитникам Водяного. А позиции вблизи Березового, Павлополя и Гнутово обстреливали из крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сводке.

На донецком направлении, из минометов калибра 120 мм и 82мм, вооружения БМП и стрелкового оружия враг накрывал огнем опорные пункты вблизи Луганского. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитниках Авдеевки. По позициям в Верхнеторецком вел огонь из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции возле Каменки.

Вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого и Майорска активно действовали вражеские снайперы, а по защитникам Троицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

На луганском направлении враг проявлял минимальную активность. Позиции вблизи Станицы Луганской обстреливал вражеский снайпер.

«Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «тишины» и огонь в ответ не открывали», - подчеркнули в штабе.