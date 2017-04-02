В субботу, 1 апреля, во время отработки Владимирецклшл района силами оперштаба в противодействии незаконной добыче янтаря, в лесном массиве вблизи села Бельская Воля более двухсот местных жителей заблокировали движение служебного транспорта и оказывали сопротивление правоохранителям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.
Старатели разобрали деревянный мостик, чем помешали дальнейшему движению полицейских.
Фото: Інна Білецька
«Агрессивно настроенные правонарушители требовали от правоохранителей разрешить им добывать янтарь и не препятствовать промыслу. Путем переговоров полицейские нейтрализовали конфликт», - говорится в сообщении.
После разблокирования дороги силами сотрудников полиции мостик восстановили. Во время конфликта оружие и спецсредства не применялись, никто не пострадал.
По факту сопротивления сотрудникам полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.
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