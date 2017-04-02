Экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, кроме расследования дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича, также допросили по делу о преступлениях во время Евромайдана.

Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, в рамках дела Евромайдана Вороненкова допрашивали один раз.

«Да, он действительно был вызван для допроса также и касательно преступлений, совершенных во время протестных акций. Следователи брали у него показания, которые касаются взгляда государственного чиновника с той стороны, как развивались события относительно поддержки РФ бывших высокопоставленных лиц и в частности уже развития событий после Майдана, по съезду, который не состоялся после 22 февраля в Харькове, эти показания есть в наших материалах», - сказал Горбатюк.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова Павел Паршов умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы Ярослав Левенец объявлен в розыск.